Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вызвал настоящую истерику у россиян после того, как откровенно высказался о своих выступлениях за санкт-петербургский "Зенит". Защитник одесского "Черноморца" назвал представителей РФ п***рами и признался, что карьера в стране-агрессорке помешала его игре за национальную команду.

В ответ российский пропагандист Дмитрий Губерниев набросился на украинца с оскорблениями. "Когда увидел эти цитаты, сразу задался вопросом – а это кто вообще такой? Зачем мы вообще обращаем внимание на чьи-то там высказывания? Как пелось в песне, кажется, Михаила Круга – "Оказалось просто тварь". Что тут еще сказать. Коврижки они все горазды получать, а теперь говорят "я не я, лошадь не моя", – сказал комментатор канала "Матч ТВ" в интервью порталу "ВсеПроСпорт".

В свою очередь официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала Ракицкого извращенцем из-за использования нецензурных слов.

"Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения", 2 сказала она в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, Ракицкий выступал в составе "Зенита" с 2019 по 2022 год и покинул РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослав Ракицкий отметился невероятным голом с 50 метров в матче первой лиги чемпионата Украины по футболу.

