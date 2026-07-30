"Проиграем и вылетим": Сабо поставил крест на "Динамо" в матча с греками в Лиге Европы

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо не видит у команды ни единого шанса пройти греческий ПАОК в квалификации Лиги Европы. Бывший тренер "бело-синих" подчеркнул, что нынешний уровень подопечных Игоря Костюка не соответствует имени клуба, а поражение в первом матче только подчеркивает это.

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Такое категоричное мнение Сабо выразил в комментарии порталу Meta.ua. По словам экс-наставника сборной Украины, футболисты "Динамо" допускают слишком много ошибок в элементарных ситуациях, что делает практически нулевой вероятность выхода команды в следующий этап турнира.

"Если кратко, то мы проиграем и вылетим в Лигу конференций. К сожалению, не с кем выигрывать. Если честно, я не вижу ни одного игрока "Динамо", который достоин большего. Я всей душой буду болеть за "Динамо", но, если честно, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы вышли победителем в этой дуэли. Я не сильный прогнозист, но мне почему-то кажется, что ПАОК забьет один или два мяча", – сказал Сабо.

Напомним, матч ПАОК – "Динамо" состоится в четверг, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени. В первой игре киевляне проиграли 2:3.

Как сообщал OBOZ.UA, ультрас "Динамо" выступили с обращением накануне матча команды с греческим ПАОКом, фанаты которого неделю назад устроили провокацию с флагом России.

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