Пришлось вмешиваться Анчелотти: Лунин устроил перепалку с легендой 'Реала' после матча ЛЧ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вступил в перепалку с легендарным немецким полузащитником Тони Кроосом во время возвращения в Мадрид после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Футболисты "Реала" поспорили из-за эпизода в самом начале поединка, когда был отменен гол в ворота нашего соотечественника.

Об этом пишет портал Don Diario. В частности, Лунина возмутили слова партнера по команде о том, что судья несправедливо не засчитал взятие ворот, зафиксировав офсайд у игрока, который находился за спиной украинского вратаря в момент решающей передачи.

Наш голкипер категорически не согласился с этими высказываниями Крооса, устроив перепалку с немецким чемпионом мира в самолете. В конфликт даже пришлось вмешиваться наставнику "Реала" Карло Анчелотти, который успокоил своих подопечных.

Другие игроки мадридской команды были обескуражены словами Тони, который выразил свое мнение о несправедливости отмены гола "Лейпцига" в интервью СМИ. Футболисты посчитали, что немец выставил партнеров в невыгодном свете.

Отметим, что скандальный эпизод произошел уже на 2-й минуте матча. Арбитр не засчитал взятие ворот мадридцев, несмотря на то, что игрок, наносивший удар, был в правильном положении. Многие болельщики обвинили рефери в подыгрывании "Реалу".

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин впервые открыто выразил желание продолжить свою карьеру в мадридском "Реале", который предложил украинцу подписать новое соглашение еще на четыре года.

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