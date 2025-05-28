'Прилетел из Украины': отстраненный от футбола Мудрик засветился во Вроцлаве на финале Лиги конференций. Видео

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который не появляется на поле с осени из-за допингового скандала, прибыл во Вроцлав, где его команда сыграет в финале Лиги конференций с испанским "Бетисом". Несмотря на отстранение от футбола, украинец решил лично поддержать своих партнеров в Польше.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok один из фанатов лондонского клуба. В ролике Мудрик вместо с болельщиками команды находится в баре. Поклонники "Челси" поддержали нашего соотечественника песней в честь его перехода в состав команды, которая начинается со слов "Он прилетел из Украины".

Известно, что руководство "пенсионеров" приняло решение включить Мудрика в число игроков, которые получат медаль за участие команды в финале Лиги конференций.

Отметим, что именно английская команда считается фаворитом поединка 28 мая. Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол сегодня: победа "Челси" – 1.87, ничья – 3.63, победа "Бетиса" – 4.55. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его анализах были обнаружены следы мельдония.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

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