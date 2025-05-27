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"Челси" принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Челси' принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получит награду за результаты лондонского "Челси" в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Наш соотечественник в данный момент отстранен от соревнований из-за допингового скандала и не примет участия в финальном матче турнира, в котором соперником "синих" будет испанский "Бетис".

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"Челси" принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ

По данным Mail Sport, "Челси" получит 50 золотых медалей в случае победы в финале 28 мая или 50 серебряных, если команда Энцо Марески потерпит поражение. Руководство лондонцев включило украинца в список игроков, которые получат награды. Наш соотечественник успел себя хорошо проявить в Лиге конференций осенью, когда забил три гола и отдал три голевые передачи.

К слову, лондонская команда считается явным фаворитом Лиги конференций-2025. Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол: победа "Челси" – 1.87, ничья – 3.57, победа "Бетиса" – 4.67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
"Челси" принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ
"Челси" принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его анализах были обнаружены следы мельдония.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

"Челси" принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили о том, что лондонский "Челси" внес изменения в контракт Михаила Мудрика после того, как игрок попался на допинге.

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