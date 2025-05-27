'Челси' принял важное решение по Мудрику перед финалом Лиги конференций – СМИ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получит награду за результаты лондонского "Челси" в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Наш соотечественник в данный момент отстранен от соревнований из-за допингового скандала и не примет участия в финальном матче турнира, в котором соперником "синих" будет испанский "Бетис".

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По данным Mail Sport, "Челси" получит 50 золотых медалей в случае победы в финале 28 мая или 50 серебряных, если команда Энцо Марески потерпит поражение. Руководство лондонцев включило украинца в список игроков, которые получат награды. Наш соотечественник успел себя хорошо проявить в Лиге конференций осенью, когда забил три гола и отдал три голевые передачи.

К слову, лондонская команда считается явным фаворитом Лиги конференций-2025. Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол : победа "Челси" – 1.87, ничья – 3.57, победа "Бетиса" – 4.67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его анализах были обнаружены следы мельдония.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили о том, что лондонский "Челси" внес изменения в контракт Михаила Мудрика после того, как игрок попался на допинге.

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