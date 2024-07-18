'Пригрозили забастовкой'. Перед стартом Олимпиады-2024 возник громкий скандал

Профсоюз артистов-исполнителей (SFA-CGT) заявил, что запланировал забастовку в день открытия Олимпиады 26 июля, сообщает Le Parisien. Таким образом артисты, задействованы в церемонии открытия ОИ-2024, хотят привлечь внимание к "вопиющему неравенству в обращении с сотрудниками, нанятыми для участия в шоу".

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"Мы сожалеем, что вынуждены объявить о забастовке в шоу 26 июля, а также для следующих репетиций церемонии открытия Паралимпийских игр 28 августа, — говорится в пресс-релизе профсоюза.

В тексте указывается, что SFA-CGT несколько раз предупреждал агенство Paname 24, работающей над церемонией открытия, что "договорная практика не соответствует коллективному договору художественных и культурных компаний".

В ответ на запрос AFP, член SFA сообщил, что, по его оценкам, около "250-300 периодических танцоров шоу" из примерно 3000 участников Олимпийских и Паралимпийских игр (JOP) "были набраны на постыдных условиях, без оплаты, или не зная суммы передачи смежных прав.

Профсоюз ставит под сомнение адекватность в разнице в вознаграждении для артистов: от "60 евро для временных работников индустрии развлечений, исключенных из коллективных договоров, до 1610 евро для сотрудников, которые получили выгоду от успешных коллективных договоров".

В начале июля были проведены несколько безрезультатных переговоров с оргкомитетом Paris 2024 и Paname24. Организаторы Игр-2024 в интервью AFP заявили, что "очень серьезно относятся к вопросу условий труда людей, работающих на ОИ".

"После проверки мы пришли к выводу, что наш поставщик услуг Paname 24 строго соблюдал закон, применяя коллективные договоры, применимые к профессии танцора", — объяснил AFP представитель организаторов Олимпийских игр.

26 июля около 3000 танцоров, музыкантов и актеров выступят в шоу. Оно состоится на реке Сене, в том числе на набережных и мостах. Впервые в истории церемония открытия Олимпиады будет проходить не на стадионе.

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