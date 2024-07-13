Министр спорта Франции прыгнула в Сену 'с фекалиями'. Видео

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в главной реке Парижа. У себя в Instagram 46-летняя чиновница выложила видео, как прыгает в Сену, после чего вместе со знаменосцем паралимпийской сборной Франции Алексисом Анкенквантом плывет между мостом Александра III и Домом Инвалидов.

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"Сдержала обещание!" – написала Удеа-Кастера.

Напомним, что официально купаться в Сене запретили с 1923 года. Тесты воды, изъятой 16 июня, показали, что река до сих пор слишком грязна для плавания.

Власти пообещали исправить ситуацию, после чего неизвестные создали сайт и распространяли в соцсетях хэштег #JeChieDansLaSeineLe23Juin (#ЯВыпорожнюсьВСену23 июня), призывая всех желающих загрязнять реку фекалиями. На сайте даже советовали место, где именно нужно это сделать, чтобы к 23 июня "подарок" отнесло водой в соответствующую точку.

С 26 июля по 11 августа в Париже состоится Олимпиада-2024. На Сене должны провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Ранее искупаться в Сене обещали президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

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