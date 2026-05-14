Могут ли мобилизовать в Украине мужчин старше 60 лет: объяснение

В Украине мужчины старше 60 лет не подлежат обязательной мобилизации, однако могут вступить в ряды ВСУ по контракту по собственному желанию. В ТЦК объяснили, что таких граждан рассматривают прежде всего для технических, организационных и учебных направлений где важны опыт и профессиональные навыки.

Тогда как информация об "обязательной мобилизации пенсионеров" не соответствует действительности. Об этом сообщает региональное издание.

Законодательство позволяет мужчинам старшего возраста проходить службу исключительно на добровольной основе после заключения контракта.

Больше всего армия сейчас нуждается в специалистах в сферах логистики, ремонта техники, транспорта, связи и организации работы подразделений. Также востребованными остаются бывшие военные, офицеры запаса, инструкторы и консультанты, которые могут передавать опыт младшим военнослужащим.

Мужчин старше 60 лет преимущественно не привлекают к штурмовым действиям или боевым задачам на передовой. Вместо этого им могут предложить службу в тыловых подразделениях, учебных центрах, логистических структурах или системе ТЦК.

Для заключения контракта необходимо пройти военно-врачебную комиссию и подтвердить пригодность по состоянию здоровья. Кроме того, требуется согласие воинской части, которая готова принять кандидата на службу.

Контракт заключается сроком на один год с возможностью дальнейшего продления. Также предусмотрен испытательный срок до шести месяцев, а для офицеров запаса дополнительно требуется согласование Генерального штаба ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Министерстве обороны Украины предлагают трансформироватьТЦК СП в "Офисы резерва+". Туда также войдут отдельные подразделения "офисов комплектования" и "офисов сопровождения".

