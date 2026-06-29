"Приближается что-то грандиозное": промоутер озадачил фанатов сообщением о Владимире Кличко

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк озадачил любителей бокса фотографией с Владимиром Кличко и подписью к ним. Бывший промоутер Александра Усика анонсировал некие большие новости, однако никак не намекнул о чем вообще идет речь.

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На своей странице в социальной сети Instagram Красюк опубликовал снимок с Кличко-младшим и президентом Федерации бокса Болгарии Красимир Инински. "Приближается что-то грандиозное", – добавил к фотографии промоутер.

В комментарии болельщики тут же принялись обсуждать, идет ли речь о возвращении Кличко на профессиональный ринг. "Если Кличко вернется, это будет невероятно!", "Усик освободил пояса, чтобы дать Джошуа и Кличко их завоевать", "Кличко против Кабайела в Германии?", "Прикиньте, он придет и заберет пояса", – пишут в комментариях.

50-летний Кличко не боксировал с момента поражения от тогда еще непобежденного Энтони Джошуа. В апреле 2017 года на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне Джошуа остановил украинца в 11-м раунде. По итогам года этот поединок был признан "Боем года" по версии The Ring.

При этом Владимир неоднократно заявлял, что хочет побить рекорд Джорджу Форману, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет и стал самым возрастным обладателем титула.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

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