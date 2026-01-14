Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев выдал очередную порцию отборного бреда о якобы величии России. 85-летний экс-футболист призвал власти страны-агрессора и ее граждан с пренебрежением относиться к другим народам и нациям.

Об этом в патриотичном угаре Пономарев заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот потребовал плевать на мнение Западных стран, а также возмутился, что многие из них негативно относятся к РФ.

"Великому государству было плевать на мнение южноамериканцев и прочих, относились ко всем с уважением, но с пренебрежением. Сейчас мы всего боимся. Все думаем, что о нас в Европе скажут. Да плевать мы хотели на Европу! Не надо на Россию тявкать. Уже прибалты на слона тявкают, на русского медведя! Польша возникает. Что вы делаете, ребята? Стыдно", – сказал Пономарев.

До этого этот россиянин сравнил современную РФ с Римской империей и с особой гордостью отметил разработку армией страны-агрессора комплекса "Орешник".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Пономарев набросился с отборными оскорблениями и обвинениями на иностранцев, которые "совсем обнаглели и нас ни во что не ставят".

