Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается менять подход к допуску российских спортсменов к Играм-2026 в итальянском Милане. Организация не видит причин для того, чтобы изменить так называемый нейтральный статус представителей страны-агрессорки в ближайшее время.

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Об этом в МОК ответили на запрос пропагандистского издания "Спорт-Экспресс". В комитете напомнили, что как и перед Олимпиадой в Париже, россияне, а вместе с ними и беларусы, должны будут пройти проверку на соответствие требованиям, в том числе в вопросе отношения к силовым структурам и войне в Украине.

"Наша позиция по допуску российских спортсменов не изменилась и остается такой же, какой и была заявлена ранее. МОК после консультации с заинтересованными сторонами олимпийского движения пригласил индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) с беларуским или российским паспортом принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при соблюдении строгих условий допуска. Игры в Париже 2024 года продемонстрировали силу спорта, объединившего весь мир", – подчеркнули в МОК.

На днях российская пропаганда распространила информацию о том, что сборную России по хоккею допустят к Олимпиаде-2026 под национальным флагом. Международная федерация хоккея (IIHF) назвала эти слухи лживыми.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил абсурдное мнение о том, что российские спортсмены могли бы "пойти на уступку" и выступить на Играх-2026 без флага и гимна.

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