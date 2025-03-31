Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил абсурдное мнение о том, что российские спортсмены могли бы "пойти на уступку" и выступить на Играх-2026 без флага и гимна. Бывший биатлонист отметил, что в отношении атлетов из РФ применили якобы несправедливые санкции.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что новая президентка Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри обязана добиться возвращения россиян в соревнования.

"Я всегда высказывался против того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе. Мне просто хочется задать вопрос, а почему ввели санкции. Что сделали такого спортсмены, чтобы их наказали, и они отправили на Игры без флага и гимна? Но, учитывая нынешние реалии и позитивный тренд, обозначенный Кирсти Ковентри, можно пойти еще на одну уступку, чтобы выступить на Олимпиаде-2026 и ближайших турнирах в нейтральном статусе. Наши спортсмены заслуживают того, чтобы выступать с флагом и гимном на всех соревнованиях. Они не нарушили ни одного закона", – сказал Васильев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов потребовал "разбомбить Киев" после недопуска к соревнованиям одной из гимнасток из РФ.

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