Международная федерация хоккея (IIHF) не принимала никаких решений по вопросу участия сборной России на Олимпийских играх 2026 года. Информация, которую накануне распространили росСМИ о том, что команду допустят до турнира в Италии с национальной символикой, не соответствует действительности.

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Об этом в комментарии порталу Sport24 президент IIHF Люк Тардиф. По его словам, в организации не обсуждали вопрос отстранения хоккеистов из страны-агрессорки. Это также не делали и в Международном олимпийском комитете (МОК), который формирует рекомендации для федерации относительно статуса атлетов из РФ.

"Никаких решений с нашей стороны не принималось. МОК пока тоже не принял решение по этому вопросу", – сказал Тардиф.

Отметим, что ранее IIHF назвала обидчика сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2026 участником Игр в случае недопуска России. Из-за этого олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов впал в ярость, обвинив федерацию в несправедливом отношении к РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил нелепое мнение о том, что сборной Латвии по хоккею стоит бойкотировать ОИ-2026 в случае допуска россиян.

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