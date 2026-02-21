Президент ФИФА попал под расследование МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) инициирует проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино после его участия в мероприятии The Board of Peace в Вашингтоне, организованном президентом США Дональдом Трампом. Поводом стали возможные нарушения Олимпийской хартии, касающиеся политической нейтральности.

Как уточняет The Athletic, глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что структура изучит, нарушил ли член МОК Джанни Инфантино положения устава организации.

Инфантино, возглавляющий ФИФА, принял участие во встрече в красной кепке с надписью USA и цифрами 45-47, обозначающими президентские сроки Трампа. Во время мероприятия он объявил о подписании, по его словам, "знакового партнерского соглашения" с The Board of Peace, который обсуждал планы восстановления Газы.

Ковентри заявила, что не была осведомлена о присутствии члена МОК на мероприятии. Она отметила: "Я не знала, что у нас член МОК находился в центре этого события. Теперь, когда вы сделали нас осведомленными, мы вернемся к этому вопросу. Олимпийская хартия очень четко определяет, чего она ожидает от своих членов. Мы проведем изучение предполагаемого подписания документов".

Глава МОК также подчеркнула позицию организации: "С точки зрения МОК мы продолжим сохранять политический нейтралитет. Это единственный способ обеспечить справедливость на спортивной арене. Именно так мы будем действовать и дальше".

Согласно Олимпийской хартии, члены организации обязаны действовать независимо от политических и коммерческих интересов и не могут принимать от правительств или иных сторон поручения, способные повлиять на свободу их решений и голосования.

Ранее Инфантино публично поддерживал инициативы Ттрампа, заявив, что ФИФА должна рассмотреть возвращение России на международный футбольный уровень, хотя страна находится под санкциями с 2022 года.

В декабре он вручил ему первую премию FIFA Peace Prize во время жеребьевки чемпионата мира в Вашингтоне. В ноябре бывший глава Комитета по управлению ФИФА Мигель Мадуро обвинил Инфантино в "явном нарушении" принципа нейтралитета после его слов в Майами: "Мы все должны поддержать то, что он делает".

Позднее правозащитная организация FairSquare направила официальную жалобу в Комитет по этике ФИФА, указав на "повторяющиеся нарушения" обязанности политической нейтральности со стороны Инфантино.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля Инфантино внесен в базу данных центра "Миротворец" за поддержку российских оккупантов и пропагандистскую деятельность страны-агрессора. В публикации его назвали "моральным дегенератом" и указали на участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

