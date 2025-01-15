Украина впервые в сезона взяла медаль на Кубке IBU по биатлону

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина принесла нашей стране первую медаль сезона Кубка IBU, завоевав "бронзу" в короткой индивидуальной гонке на пятом этапе в словацком Брезно-Осрбли. Соревнование собрало 65 участниц, из которых лишь четыре смогли отстреляться без промахов. Одной из них стала Меркушина.

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После гонки Меркушина прокомментировала свой успех:"30 лет, третье место. Спасибо всем, кто в меня верил. Кто еще хочет меня поздравить — банка здесь. Пусть нашим ребятам придет немного радости", — написала спортсменка у себя в сторис.

На церемонии награждения Анастасия вышла с украинским флагом, подчеркнув поддержку своей страны даже на международной арене.

Победу в гонке одержала норвежка Каролине Эрдаль, допустившая один промах на втором рубеже, но уверенно пройдя дистанцию. Серебро досталось 19-летней француженке Полен Вольдья Гальмас, которая стабильно демонстрирует высокий уровень в этом сезоне.

Другие украинские биатлонистки завершили гонку с разными результатами. Валерия Дмитренко финишировала 18-й, допустив два промаха, а Надежда Белкина с четырьмя штрафами заняла 25-е место. Оксана Коваленко набрала первые очки сезона, став 37-й, несмотря на низкую скорость и два промаха. Любовь Кипяченкова не смогла попасть в общий зачет, завершив гонку 45-й с шестью промахами.

Соревнования продолжатся 17 января, когда пройдут спринты у мужчин и женщин.

Как сообщал OBOZ.UA, российская олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова устроила истерику из-за поступка Стурлы Легрейда, Тарьей и Йоханнес Тингнес Бе на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Титулованные норвежцы сфотографировались с украинским флагом.

Этот жест норвежцы объяснили поддержкой Украины, однако в России снова увидели в этом "русофобию" и попытку "удержать россиян в изоляции".

Подобная акция от норвежцев на 4-м этапе КМ состоялась и после спринта. Олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд вместе со своим земляком Мартином Улдалем (победитель юношеского чемпионата мира) поддержали Пидручного.

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