'Преследует украинца'. 'Ужасный случай' на Олимпиаде-2026 вызвал резонанс в сети, собрав 1 млн просмотров за сутки. Фотофакт

В интернете завирусился кадр с телетрансляции зимних Олимпийских играх 2026 года, на котором дрон с камерой, обеспечивающий показ соревнований, сопровождает украинского саночника во время заезда. Фото и ироничный комментарий к нему вызвали бурную дискуссию в соцсетях и за сутки собрали более миллиона просмотров.

Пользователь Mikita в Х опубликовал снимок с олимпийской трассы, сопроводив его жесткой ироничной подписью с черным юмором, отсылающей к военной реальности для украинцев в приграничных районах: "Знаешь, это жутко, что на Олимпиаде дрон преследует украинца".

Пост мгновенно разошелся по сети и вызвал резонанс. Одни юзеры восприняли шутку как чрезмерную и неуместную, другие прямо писали, что подобный юмор переходит границы. В комментариях звучали реакции от краткого недоумения до жесткой критики. "Это уже слишком", "Тупая шутка", "Почти поставил лайк, но вместо этого могу сказать только одно", "Сразу в ад", "Зачем вообще такое писать", "Это не смешно", "Ужасный контекст".

При этом самым зайлаканым оказался комментарий с профиля Niki4oR: "Это круто, когда украинский дрон преследует россиянина где-то в поле".

Отметим, что в этих соревнованиях по санному спорту принимали участия два украинца. Антон Дукач и Андрей Мандзий перед финальными заездами занимали 17-е и 13-е места соответственно.

Первым идет шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы из Германии Макс Лангенхан.

