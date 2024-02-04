Футболист сборной Украины вышел на замену и пушечным голом спас команду в Англии от поражения. Видео
Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин помог своей команде уйти от поражения в 30-м туре Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии). 25-летний футболист сборной Украины на последних минутах сравнял счет в матче против "Мидлсбро" (1:1).
Наш соотечественник вышел на замену на 67-й минуте вместо Мейсона Берстоу, и чудесно вписался в игру. На 83-й минуте уроженец Новояворовска взял инициативу на себя, что и принесло успех.
Русин пушечным ударом метров с 16 не оставил шансов голкиперу.
Для Назария это стало вторым мячом в составе "котов". Всего же украинский футболист провел за английский клуб 15 матчей, при этом ни разу не вышел в стартовом составе.
Дебютный гол Назарий Русин забил в матче 26-го тура Чемпионшипа против "Престона" (2:0).
Как сообщал OBOZ.UA, Русин перешел в "Сандерленд" в сентябре прошлого года. Бывший игрок киевского "Динамо", который в мае получал дебютный вызов в сборную Украины, подписал четырехлетний контракт.
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