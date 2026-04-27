Предлагали контракт: всплыла новая деталь с отставкой Реброва в сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров мог продолжить работу с национальной командой, однако отказался от такого предложения. 51-летний специалист фактически сам подал в отставку со своей должности, а не был уволен руководством национальной федерации.

Видео дня

Об этом в эфире своей авторской программы на видеохостинге YouTube заявил известный журналист и комментатор Игорь Цыганык. Он раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за полную неготовность к ситуации, когда сборная не выйдет на ЧМ-2026 и понадобиться смена тренера.

"УАФ должна была иметь определенные варианты еще раньше. Нужно было продумать вариант, при котором мы проваливаем матч со Швецией, мы не проходим на чемпионат мира и Ребров не остается на своем посту. Никто не думал о том, что делать дальше. Никто не был готов к этой истории. Ребров сам ушел и ему предлагали продлить контракт, но он отказался. УАФ так и не решилась сказать ему, что он должен уйти", – поделился своей информацией Цыганык.

Отметим, что УАФ объявила об отставке Сергея Реброва с постав наставника сборной. В организации уже определили двух главных кандидатов на его замену.

Как сообщал OBOZ.UA, в деле с отставкой Сергея Реброва в сборной Украины нашлась маленькая хитрость, за которую его раскритиковал бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!