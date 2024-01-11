Праздник в РФ: сборную Израиля отстранили от ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила израильские команды от участия в турнирах под своей эгидой, став на сегодняшний день единственной организацией, которая ввела подобные санкции. Такое решение было принято на заседании совета IIHF "из-за опасений по поводу безопасности участников".

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Об этом говорится в заявлении на сайте IIHF. Отмечается, что федерация рассмотрела вопрос участия сборной Израиля в розыгрыше дивизиона 2А чемпионата мира по хоккею, который стартует 22 апреля в столице Сербии Белграде, и пришла к выводу о невозможности допуска команды к турниру.

"В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований и проводить здоровую и безопасную политику совет IIHF в пределах своих полномочий решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы", – подчеркнули в IIHF.

Таким образом, в ЧМ-2024 в дивизионе 2А сыграют команды Сербии, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, Хорватии и Исландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российском футбольном союзе (РФС) требовали отстранить израильские команды от соревнования. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) объяснял разницу в санкциях в отношении РФ и Израиля.

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