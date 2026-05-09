Появилось видео, что после сделали украинцы с командой Литвы, которая отцепила Польшу от ЧМ по хоккею, отправив туда Украину

Сборная Украины по хоккею впервые за 19 лет вернулась в элитный дивизион чемпионата мира. После решающего матча Польши и Литвы украинские хоккеисты устроили соперникам символический "коридор почета" в знак благодарности за результат, который вывел "сине-желтых" на ЧМ в топ-дивизионе.

Видео дня

Украина в заключительном туре чемпионата мира в дивизионе IA обыграла Японию со счетом 3:1 и заняла второе место в группе. Судьба путевки в элиту зависела от матча Польша – Литва, где хозяева турнира сенсационно уступили 1:2. Для выхода полякам была необходима победа в основное время.

После финальной сирены украинские игроки встретили хоккеистов сборной Литвы символическим "коридором почета". Видео с реакцией команды быстро распространилось в соцсетях.

На турнире сборная Украины стартовала с поражения от Польши 2:3, затем обыграла Литву 2:1 и Францию 3:2, после чего уступила Казахстану 4:5 по буллитам. Победа над Японией в последнем туре позволила сохранить шансы на повышение в классе.

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Христич признался, что команда до последнего надеялась на благоприятный исход встречи Польши и Литвы. Наставник также отметил, что теперь задача команды закрепиться в элитном дивизионе.

Последний раз сборная Украины выступала в элитном дивизионе чемпионата мира в 2007 году. Лучшим результатом команды остается девятое место на мировом первенстве 2002 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!