Украина сенсационно обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею. Видео

Сборная Украины по хоккею одержала победу над командой Франции в третьем туре чемпионата мира в дивизионе 1А, который проходит в польском Сосновце. Встреча завершилась со счетом 3:2, хотя перед началом игры наша команда была аутсайдером у букмекеров.

Ключевым стал первый период: украинцы забросили две шайбы и повели 2:0. Отличились Гребеник на 6-й минуте и Мережко на 11-й.

Во втором периоде Франция сравняла счет благодаря голам Брюша и Будона. До перерыва Трахт снова вывел Украину вперед.

Третий период прошел без заброшенных шайб. Итоговый счет остался 3:2 в пользу украинской команды.

После этой победы Украина набрала 6 очков и поднялась на второе место в таблице дивизиона 1A, опередив Францию на один балл. Столько же очков у Казахстана, который провел на один матч меньше.

Ранее Украина уступила Польше 2:3 и обыграла Литву 2:1. Следующий матч команда проведет 7 мая против Казахстана.

Эта победа стала первой для Украины над Францией на чемпионатах мира за 22 года. В последний раз украинцы выигрывали у французов в 2004 году со счетом 6:2.

