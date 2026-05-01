Украина на ЧМ-2026 по хоккею: где смотреть, календарь матчей, расписание трансляций, турнирная таблица
Мужская сборная Украины по хоккею уже в субботу, 2 мая, стартует на чемпионате мира в дивизионе IA, который принимает польский Сосновец. "Сине-желтые" под руководством тренера Олега Шафаренко постарается добыть путевку в элиту, для чего нужно попасть в топ-2 турнирной таблицы.
Соперниками украинцев кроме хозяев будут команды Франции, Японии, Литвы и Казахстана. Поддержать наших хоккеистов можно будет на местных телеканалов "Суспильного" и платформах вещателя.
Расписание чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе ІА
Суббота, 2 мая
13:30. Япония – Франция
17:00. Литва – Казахстан
20:30. Польша – Украина
Воскресенье, 3 мая
13:30. Казахстан – Япония
17:00. Украина – Литва
20:30. Франция – Польша
Вторник, 5 мая
13:30. Литва – Япония
17:00. Франция – Украина
20:30. Казахстан – Польша
Четверг, 7 мая
13:30. Франция – Литва
17:00. Украина – Казахстан
20:30. Япония – Польша
Пятница, 8 мая
13:30. Казахстан – Франция
17:00. Украина – Япония
20:30. Польша – Литва
Напомним, в минувшем году украинцы были близки к выходу в элиту мирового хоккея, однако проиграли решающий матч немотивированной сборной Японии.
