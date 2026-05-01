Украина на ЧМ-2026 по хоккею: где смотреть, календарь матчей, расписание трансляций, турнирная таблица

Мужская сборная Украины по хоккею уже в субботу, 2 мая, стартует на чемпионате мира в дивизионе IA, который принимает польский Сосновец. "Сине-желтые" под руководством тренера Олега Шафаренко постарается добыть путевку в элиту, для чего нужно попасть в топ-2 турнирной таблицы.

Видео дня

Соперниками украинцев кроме хозяев будут команды Франции, Японии, Литвы и Казахстана. Поддержать наших хоккеистов можно будет на местных телеканалов "Суспильного" и платформах вещателя.

Расписание чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе ІА

Суббота, 2 мая

13:30. Япония – Франция

17:00. Литва – Казахстан

20:30. Польша – Украина

Воскресенье, 3 мая

13:30. Казахстан – Япония

17:00. Украина – Литва

20:30. Франция – Польша

Вторник, 5 мая

13:30. Литва – Япония

17:00. Франция – Украина

20:30. Казахстан – Польша

Четверг, 7 мая

13:30. Франция – Литва

17:00. Украина – Казахстан

20:30. Япония – Польша

Пятница, 8 мая

13:30. Казахстан – Франция

17:00. Украина – Япония

20:30. Польша – Литва

Напомним, в минувшем году украинцы были близки к выходу в элиту мирового хоккея, однако проиграли решающий матч немотивированной сборной Японии.

