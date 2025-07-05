Появилось невероятное видео прощание фанатов 'Ливерпуля' с погибшим футболистом Диогу Жотой

После трагической гибели форварда "Ливерпуля" Диогу Жоты в автокатастрофе, тысячи болельщиков собрались на улицах города, чтобы почтить память игрока. Фанаты во время похорон исполнили клубный гимн "You’ll Never Walk Alone".

Видео дня

"Этот трогательный музыкальный перформанс — символ единства "красной стенки" и беспрецедентного уважения к Жоте, чей вклад в команду и дружелюбный характер навсегда останутся в сердцах фанатов", – пишет английская пресса.

Видео, которое снял один из фанатов, за несколько часов собрало более 30 млн просмотров в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, Жота погиб в результате автокатастрофы, которая произошла в ночь на 3 июля в Испании.

Авария случилась на 65-м километре автомагистрали A-52 неподалёку от города Сернадилья. По предварительной информации, причиной происшествия стал разрыв колеса, после чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

В момент аварии вместе с Жотой в автомобиле находился его брат Андре Силва. Машина, предположительно Lamborghini, полностью сгорела. Видео с места трагедии, снятое в первые минуты после ДТП, опубликовало издание 24 Horas — на кадрах видно, как автомобиль охвачен огнём.

Всего за 10 дней до трагедии Жота женился на своей возлюбленной Руте. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

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