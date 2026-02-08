Медаль Олимпиады-2026 раскололась перед награждением лыжниц. Фотофакт

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии произошёл курьёзный инцидент во время первой женской гонки в лыжных дисциплинах. Серебряная медаль буквально развалилась спустя несколько минут после вручения на пьедестале.

Инцидент случился в Валь-ди-Фьемме после скиатлона. Шведская лыжница Эбба Андерссон впервые в карьере завоевала личную олимпийскую награду, однако радость от "серебра" оказалась недолгой.

После спуска с пьедестала Андерссон, вместе с партнершей по сборной Фридой Карлссон ("золото") побежали к трибунам, где находились их родственники.

В этот момент у Эббы оторвалась лента, медаль упала в снег и раскололась на части, одну из которых так и не удалось найти.

"Это было очень глупо. Я рванула за Фридой, и в этом рывке медаль развалилась и оказалась в двух частях в снегу. Потом я попыталась её починить, но одна из трёх деталей улетела совсем в другую сторону и до сих пор где-то здесь лежит. В итоге мы просто сдались. Сейчас я надеюсь, что у организаторов есть план Б для сломанных медалей", — рассказала Андерссон в комментарии SVT.

Собрать награду полностью так и не удалось. Получит ли лыжница восстановленную медаль или ей вручат новую, организаторы Олимпиады-2026 пока не сообщили.

