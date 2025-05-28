Потерял сознание в ринге. Экс-чемпиону мира по боксу сделали трепанацию черепа после титульного боя. Видео

Бывший чемпион IBF в минимальном весе Гиндзиро Шигеокой (11-2, 9 КО) был срочно госпитализирован после поражения в реванше от филиппинца Педро Тадурана (18-4-1, 13 КО). 25-летний уроженец Токио проиграл раздельным решением судей (115–113, 113–115, 118–110).

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Первый бой в 2023 году выиграл Тадуран досрочно, и теперь японец пытался взять реванш, действуя осторожнее и используя преимущество в скорости.

На протяжении 12 раундов бой получился напряжённым: Шигеока часто отходил и клинчевал, Тадуран шёл вперёд, давил и пробивал корпус. Концовка, как и весь боя, осталась за филиппинцем. После боя Шигеоке стало плохо – его унесли с ринга на носилках.

Позже у Гиндзиро диагностировали острое субдуральное кровоизлияние — опасную травму мозга. Врачи провели ему срочную операцию с трепанацией черепа. Сейчас 25-летний боксёр находится под наблюдением в частной клинике в Осаке.

Японская боксёрская комиссия уже приняла решение: Шигеока должен завершить спортивную карьеру из-за серьёзности полученной травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года боксер-чемпион, выступавший в России, пропустил удар в ринге и умер. Бой прошел в столице Ганы Аккре на арене Bukom Boxing Arena. В третьем раунде он неожиданно потерял сознание и рухнул на пол. Момент попал на видео.

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