Потеря Джимы и сход с трассы Пидручного: в каком состоянии к чемпионату мира по биатлону подошли украинцы и готовы ли бороться за медали

Сегодня, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде начинается 58-й чемпионат мира по биатлону, который откроет классическая смешанная эстафета. К сожалению, из-за болезни олимпийской чемпионки Юлии Джимы украинская команда не сможет выступить в оптимальном составе, но все равно поспорит за награды.

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В преддверии старта мирового форума мы решили вспомнить, как лидеры "сине-желтых" выступали в этом сезоне и на что мы можем рассчитывать на трассах Ленцерхайде.

Судя по последним результатам, лучшие медальные перспективы на этом турнире у Дмитрия Пидручного, достаточно мощно вошедшего в 2025 год. Чемпион мира-2019 остановился в шаге от медали в спринте в Обергофе, затем стал шестым в преследовании, а подтвердил свои посягательства на высокие места перед перерывом в Кубке мира в Антгольце, заняв пятое место в спринте.

"Я понимал, что лидеры выходят на старт после меня. Поэтому включился сразу же на дистанции, последний круг пытался отработать на максимуме, делал все, что мог. К тому же последний круг не всегда бывает самым трудным, для меня лично первый круг бывает иногда труднее последнего. Его уже лупишь по полной и просто терпишь. А вот на первом нужно себя мобилизовать, верно войти в ритм гонки", – рассказывал после четвертого места Пидручный biathlon.com.ua.

Вообще ходом Дмитрий почти не уступал мировым лидерам, а вот стрельба все еще подводит лидера сборной Украины, не давая ему возможности демонстрировать более стабильный результат и наконец подняться на пьедестал.

К сожалению, на последнем этапе Кубка мира Пидручный снялся с гонки преследования, а затем отказался от участия в чемпионате Европы. Свое решение он объяснил физическим состоянием и потребностью в отдыхе: "Надеюсь, что мне хватит времени восстановиться до чемпионата мира, набраться сил".

А личный наставник лидера украинской сборной добавил, что Дмитрий прекратил соревнования в Антгольце еще из-за проблем со спиной. Но он заявлен в сегодняшней смешанной эстафете, поэтому надеемся, что Подручный смог хорошо восстановиться и отдохнуть.

Хочется верить, что сможет показать себя в Швейцарии и 21-летний Виталий Мандзин, которого сам Йоханнес Бе назвал новой звездой биатлона. Перспективный украинец в этом сезоне уже был четвёртым в индивидуальной гонке в Контиолахте. Но пока, к сожалению, он ощутимо проигрывает лидерам Кубка мира по ходу, поэтому каждый промах отбрасывает его довольно далеко от топ-10 и даже топ-20.

Обнадеживающе смотрится и мужская эстафета. Однако проверенной троице в составе Пидручного, Дудченко и Мандзина не хватает полноценного четвертого звена. Наставница мужской команды пыталась экспериментировать во время сезона, но очень часто случалось, что в течение первых этапов наших лидеров Украина боролась за награды, но потом финишировала шестой-седьмой.

Уже известно, что этот чемпионат мира станет последним для двух легенд норвежского и мирового биатлона – братьев Бе. Но вполне возможно, что с мировыми форумами в Швейцарии простится наша олимпийская чемпионка Юлия Джима. В сентябре титулованной спортсменке исполнится 35, и даже без громких заявлений ясно, что после Олимпиады-2026 лидер сборной Украины, по всей вероятности, закончит карьеру.

И так сложилось, что на чемпионатах мира Юлия так и не смогла выиграть личную награду, поэтому это первенство может стать для нее ярким финалом на ЧМ, ведь в этом сезоне она набрала хорошую форму, становилась четвертой в спринте во французском Анси, затем в этой же дисциплине стала 10-й на Кубке мира в Италии. Но, к сожалению, перед чемпионатом мира Джима заболела.

По словам главного тренера сборной Украины Николая Зоца, Юлия переболела на сборе в Антгольце и три дня пролежала с температурой 38. Поэтому ей не хватило времени, чтобы полноценно восстановиться до смешанной эстафеты. Но в тренерском штабе предполагают, что Джима стартует на чемпионате мира уже в первой личной гонке – женском спринте, запланированном на 14 февраля.

Если у мужчин у нас сразу двое в топ-30 мирового рейтинга – 15-м идет Подручный, а 27-м – Мандзин, плюс Антон Дудченко набирает обороты и сейчас располагается 31-м, то у девушек среди лучших только Джима, занимающая 19-ю позицию.

Правда, более или менее стабильно выступает еще и Кристина Дмитренко, которая находится в общем зачете сразу за первой 30-й. Однако даже при хорошей стрельбе чемпионке Юношеских Олимпийских игр не хватает скорости для борьбы за высокие места. В этом сезоне она лишь дважды заезжала в 20-ю в личных гонках – 18-я в спринте в Хохфильцене и 17-я в преследовании в Анси. Хотя и ниже 40-го места никогда не падала.

На прошлом чемпионате мира Дмитренко была восьмой в индивидуальной гонке и хочется надеяться, что она сможет добавить в Швейцарии.

Другая часть женской сборной выглядит очень нестабильно – почти все проигрывают ходом. А когда к этому прибавляется завал на стрельбище, то девушки финишируют за пределами топ-60 и даже ниже. К тому же вирусную болезнь перед началом чемпионата перенесла и Анастасия Меркушина. И хотя обошлось без высокой температуры, она не смогла пройти предварительный сбор в полном объеме.

Пока далеко от прежней кондиции Ирина Петренко, вернувшаяся после декрета. Она никогда не была очень быстрой, но за счет точности могла бороться за высокие позиции. А сейчас и на стрельбище Ирина пока не чувствует себя абсолютно уверенно. Поэтому сложно делать какие-то прогнозы на выступление наших девушек и в личных гонках, и в смешанных эстафетах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, где смотреть чемпионат мира по биатлону-2025. Знакомьтесь с календарем и расписанием трансляций.

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