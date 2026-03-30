Последняя песня этой сборной Украины. Зачем мы играем товарняк с Албанией и какая от этого польза Реброву

Сборная Украины не попадет на ЧМ-26, но все равно должна сыграть еще один весенний матч. Мы проведем матч с другим аутсайдером отбора – Албанией. Желто-синие не на шутку разозлили фанатов своим беззубым поражением, поэтому завтрашнюю игру называют балластом. Зачем бегать, когда все уже потеряно? И какая от этого польза (экс-)тренеру Реброву? Рассказывает OBOZ.UA.

Как мы здесь оказались и могли ли это быть не албанцы?

Механизм довольно понятен: УЕФА хочет, чтобы был баланс игр. Поэтому те, кто не преодолел дополнительную квалификацию на Мундиаль в еврозоне, должен провести обязательную встречу аутсайдеров. В нашем квартете плей-офф Украина уступила в первом матче Швеции, а Польша переиграла Албанию. Именно поэтому шведы и поляки сыграют за путевку, а мы пересечемся с балканцами. Выбирать другую сборную было нельзя; могла попасться только та, что записана в четверке в борьбе за одно из мест от Европы. Поэтому Ирландия сыграет с Северной Македонией, Словакия пересечется с Румынией, а Уэльс побегает против Северной Ирландии. Это еще 6 команд, которым не повезло.

На фоне этого всего можно порадоваться за сборную U19, которая досрочно квалифицировалась на молодежное Евро-2026. Не без помощи соперников, но подопечные Дмитрия Михайленко выиграли свою группу и преодолели квалификацию. Теперь мы точно знаем, что летом будет цель включить футбол для украинцев – посмотреть на наших не на ЧМ, а на европейском международном турнире.

Ребров – аут. Или ещё нет?

После игры со Швецией ни у кого не было слез на глазах. Вспомните, какие эмоции у футболистов, которые долго желают чего-то и теряют за мгновение до. Как поднимали с газона тех же игроков "Днепра" в 2015-м, когда в финале Лиги Европы против "Севильи" они, от отчаяния единственной упущенной возможности, просто упали без сил. Как те же сборники уступили Бельгии в Лиге наций (в том матче хотя бы были эмоции)? На прошлой неделе мы этого не увидели: футболисты поговорили с журналистами, постояли в непонимании на поле и пошли себе в раздевалку.

Комментарий Андрея Шевченко тоже был скованным. Наверное, во время просмотра игры он вспомнил, как сам положил 2 мяча в ворота Швеции. Но в четверг наши смогли забить только тогда, когда скандинавы уже вели в 3 гола и расслабились на 89 минуте. Глава УАФ смог сказать лишь то, что удовлетворенности нет. О конкретном будущем Реброва – ни слова:

Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной - Андрей Шевченко, президент Украинской ассоциации футбола

Для Сергея Реброва это еще ничего не значит. Да, контракт завершается летом, но извечный вопрос – кого тогда вместо него? Следующие игры сборной будут осенью, это новый розыгрыш Лиги наций. На самом деле, турнир мало что дает для нашей страны, однако это все же уровень официальных игр, поэтому надо стараться побеждать. И мы не знаем, кто будет готовить сборную к этому турниру. Называть можно кого угодно, хоть Маркевича, хоть потенциально Дешама. Главный по футболу в Украине пока ничего не сказал, коуч тоже несколько раз уклонился от прямого или даже косвенного ответа. Просто дал понять, что завтра еще будет тренировать.

Ждём 5:0, не иначе

После игры наши футболисты стали чемпионами по комментариям. Все волновались за результат и всем чего-то не хватило – Фанатам же легче не стало. Игроки хотя бы понимают, что произошло, но не проживают вылет. Самой яркой и наиболее меткой признана фраза от Миколенко про "спасибо, что досмотрели позорище". Он не только стал игроком матча, но и, пожалуй, единственный, кто действительно отпахал 90 минут и был ближе к голу, чем все нападающие.

Кого мы не хотим видеть завтра на поле? Трубина, Миколенко, Цыганкова и Ваната – потому что пора дать и другим поиграть. Забарного, Тымчика, Калюжного и Зубкова – потому что не впечатлили. Бондаря, Очеретько, Судакова и Гуцуляка – потому что просто надоело наблюдать за одними и теми же фамилиями на поле. Товарищеский матч – это о чем? Это такая себе песочница, где можно попробовать все и тебе за это ничего не будет. Почему бы не проверить сыгранность с тем же Пономаренко; если он не потеряет жажду до следующей осени, то может забронировать себе место в основе. Интересно, как проявит себя житомирский десант, потому что из 4 футболистов в заявке от "Полесья" только полчаса сыграл Гуцуляк. И не забывайте, что в команду вызывают трех голкиперов.

Окончательная заявка будет завтра и никто не ждет победы. Ее требуют. Хотя бы в игре без давления ответственности можно расслабиться и громить соперника. Нужно выпускать два нападающих, это позволило раскрыть компактную Швецию. Надо сыграть теми футболистами, которые чувствуют свободу креативности. Набор исполнителей через полгода особо не изменится, поэтому для Реброва это уникальный тест-драйв: в конце своей тренерской карьеры в сборной проверить и подготовить команду без центральных звезд. Убираем из состава все знакомые и несколько надоевшие фамилии и наблюдаем за новой сборной. Таким должен быть рецепт на Албанию.

Сборная Украины проведет ненужный, но в то же время невероятно необходимый товарняк. Это не только возможность хоть как-то извиниться за двойной провал в отборе на ЧМ, это еще эффективная попытка проверить запасных футболистов. После дисквалификации вновь доступны Малиновский и Конопля, поэтому выбор у Реброва за завтрашнюю встречу широкий. Для тренера это также возможность уйти красиво и не увеличивать количество своих поражений во главе желто-синих. Кажется, от простого спарринга с Албанией у нас большие ожидания, чем от игры со Швецией.