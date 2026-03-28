Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2026 U19. Видео

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) после второго тура гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы-2026. который пройдет с 28 июня по 11 июля. Это стало возможным благодаря собственным результатам и ничьей в параллельном матче группы.

Видео дня

Украина U19 начала элит-раунд с двух побед: минимально обыграла Северную Ирландию, а 28 марта разгромила Казахстан со счетом 3:0.

После этого команда набрала шесть очков и сохраняла шансы оформить досрочный выход при определенном исходе встречи конкурентов.

Матч между Румынией U19 и Северной Ирландией U19 завершился вничью 0:0. Этот результат обеспечил украинской сборной первое место в группе: команда опережает ближайшего преследователя Казахстан на три очка и имеет преимущество в личной встрече.

После двух туров Украина лидирует в группе с шестью очками и разницей мячей 4:0. Казахстан идет вторым с тремя очками, Северная Ирландия и Румыния набрали по одному баллу.

Украина U19 во второй раз за три года вышла в финальную стадию юниорского чемпионата Европы. В 2024 году команда дошла до полуфинала и получила путевку на чемпионат мира U20-2025, при этом на предыдущем континентальном турнире участия не принимала.

Сборная Украины стала первой командой, прошедшей отбор на Евро-2026 U19. В финальной части также сыграет Уэльс как хозяин турнира и еще шесть победителей квалификации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!