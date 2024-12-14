Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

Украинский боксер Юрий Захареев (1-0, 0 КО) успешно провел свой дебютный поединок на профессиональном ринге, победив опытного колумбийца Хуэля Хулио (39-33, 21 КО). 4-раундовый бой в лимите среднего веса в Киеве на площадке STEREO PLAZA завершился единогласным решением судей.

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С первых секунд Захареев навязал сопернику высокий темп и начал демонстрировать плотный и комбинационный бокс. Уже к середине первого раунда Хулио потерял активность и перешел в оборону. 22-летний украинец сосредоточился на работе по корпусу, выбрасывая многоударные серии и тревожа колумбийца ударами с разных углов.

Во втором раунде преимущество Захареева стало еще более ощутимым. Хулио начал использовать клинчи, чтобы затянуть бой, но это не спасло его от огромного количества пропущенных ударов. В третьем раунде колумбиец выплюнул капу, чтобы выиграть несколько секунд на восстановление, но Захареев продолжил давление, нанеся сопернику серьезное рассечение.

Несмотря на доминирование, украинец не смог досрочно завершить поединок или отправить Хулио в нокдаун

Напомним, что в ноябре 2021-го Юрий Захареев стал самым молодым чемпионом мира в истории украинского любительского бокса, завоевав "золото" на мировом первенстве в Белграде в возрасте 19 лет.

В финале весовой категории до 71 кг уроженец Андреевки (село в Одесской области) со счетом 5:0 победил 28-летнего представителя России Вадима Мусаева.

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