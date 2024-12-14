УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
468
Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

Украинский боксер Юрий Захареев (1-0, 0 КО) успешно провел свой дебютный поединок на профессиональном ринге, победив опытного колумбийца Хуэля Хулио (39-33, 21 КО). 4-раундовый бой в лимите среднего веса в Киеве на площадке STEREO PLAZA завершился единогласным решением судей.

Видео дня
Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

С первых секунд Захареев навязал сопернику высокий темп и начал демонстрировать плотный и комбинационный бокс. Уже к середине первого раунда Хулио потерял активность и перешел в оборону. 22-летний украинец сосредоточился на работе по корпусу, выбрасывая многоударные серии и тревожа колумбийца ударами с разных углов.

Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

Во втором раунде преимущество Захареева стало еще более ощутимым. Хулио начал использовать клинчи, чтобы затянуть бой, но это не спасло его от огромного количества пропущенных ударов. В третьем раунде колумбиец выплюнул капу, чтобы выиграть несколько секунд на восстановление, но Захареев продолжил давление, нанеся сопернику серьезное рассечение.

Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

Несмотря на доминирование, украинец не смог досрочно завершить поединок или отправить Хулио в нокдаун

Напомним, что в ноябре 2021-го Юрий Захареев стал самым молодым чемпионом мира в истории украинского любительского бокса, завоевав "золото" на мировом первенстве в Белграде в возрасте 19 лет.

Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

В финале весовой категории до 71 кг уроженец Андреевки (село в Одесской области) со счетом 5:0 победил 28-летнего представителя России Вадима Мусаева.

Украинский чемпион мира по боксу с победы дебютировал на профессиональном ринге. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!