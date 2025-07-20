После победы Усика Джейк Пол на весь мир с гордостью показал подарок от ВСУ. Фотофакт

Сразу после яркой победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в ринг поднялся известный американский блогер и боксер Джейк Пол. Он назвал Усика одним из величайших бойцов в истории и выразил глубокое уважение к нему и всему украинскому народу.

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В этот момент Джейк Пол показал в камеру коин (памятный жетон) 128-й отдельной горно-штурмовой бригады из Закарпатья — украинского военного подразделения, участвующего в боях на фронте.

Поскольку бой транслировали крупнейшие мировые телеканалы, этот жест увидели миллионы зрителей по всему миру. Бойцы 128-й бригады поздравили Усика с невероятной победой и поблагодарили за то, что он представляет Украину на мировой арене.

Отметим. что сразу по окончанию схватки с Дюбуа, Пол поднялся к Александру в ринг и устроил импровизированную дуэль взглядов.

На пресс-конференции после боя с Дюбуа Усик признался, что не исключает в будущем боя Полом по правилам смешанных единоборств.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (24-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

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