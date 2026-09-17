Попал под вражеский обстрел: известный волейболист месяц считался пропавшим без вести в Донецкой области

В бою с российскими оккупантами погиб бывший волейболист Тернопольской полиции охраны, лейтенант Любомир Бонк. После полномасштабного вторжения РФ он вступил в ряды обороны, дослужился до командира роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона воинской части А3. 7 августа 2026 года 36-летний Бонк принял участие в своём последнем бою, но его гибель подтвердили только месяц спустя.

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Любомир Бонк родился 14 апреля 1990 года в селе Великие Дедеркалы Кременецкого района Тернопольской области. С детства парень занимался волейболом и имел талант к этому виду спорта. В 2018–2019 годах он выступал на позиции доигрывающего за "Полицию охраны" в Высшей лиге чемпионата Украины.

Также Бонк был футболистом-любителем. В разные годы он выступал за "Интер-Гол" из Бережан, "Шумск" и родной НЕО-Агро из Великодедеркальской общины.

После полномасштабного вторжения российских оккупантов Любомир встал на защиту Украины. Бывший спортсмен командовал ротой беспилотных авиационных комплексов. В последнее время он нес службу в Донецкой области, которую враг не перестает пытаться захватить и бросает туда огромные силы.

7 августа Бонк выполнял боевое задание в районе Славянска Краматорского района и попал под вражеский удар реактивной системы залпового огня, после чего перестал выходить на связь. Побратимы и командование сразу не смогли подтвердить гибель защитника, который некоторое время считался пропавшим без вести.

Но чуда, к сожалению, не произошло. В середине сентября стало известно, что Любомир точно погиб. Сообщается, что это подтвердила ДНК-экспертиза. Сегодня, 17 сентября, защитника хоронят дома в Тернопольской области.

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