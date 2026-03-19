'Понял, что проблемы серьезные'. Украинский чемпион мира отказался выступать за сборную Украины по биатлону на заключительном этапе Кубка мира и назвал причину

Украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный заявил, что не выступит на заключительном (9-м) этапе Кубка мира в Холменколлене. Спортсмен объяснил решение состоянием здоровья и невозможностью выйти на старт.

Видео дня

34-летний уроженец Тернопольщины должен был принять участие в финальном этапе Кубка мира в Норвегии, однако снялся перед стартом. По его словам, проблемы со здоровьем проявились на тренировке и не позволяют рассчитывать на конкурентный результат.

Биатлонист сообщил, что "международный сезон 2025/26 для него завершен", уточнив, что организм дал сбой и он до последнего рассчитывал выйти на гонку, однако "на тренировке понял, что проблемы серьезные". Пидручный добавил, что в таком состоянии "не сможет показать хороший результат и помочь команде".

Также спортсмен отметил, что рассчитывает восстановиться к чемпионату Украины, который пройдет в Буковеле с 25 по 31 марта, подчеркнув: "есть надежда стартовать на национальном первенстве в конце месяца".

На своих четвертых Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо Пидручный стал лучшим среди украинцев во всех личных гонках. Несмотря на сложные погодные условия и высокую конкуренцию, Дмитрий трижды финишировал в двадцатке сильнейших:

Индивидуальная гонка: 18-е место (лучший результат в личных стартах ОИ-2026).

Гонка преследования: 20-е место (прорыв с 27-й позиции после спринта).

Масстарт: 17-е место (финиш в кругу элиты мирового биатлона).

Эстафеты: 8-е место в смешанной эстафете и 16-е в мужской.

Текущий сезон Кубка мира стал для Пидручного подтверждением его высокого класса. Самым ярким моментом стал этап в Оберхофе, где Дмитрий совершил невероятный прорыв в гонке преследования, поднявшись с 41-го на 7-е место. Ключевые показатели сезона 2025/2026:

Лучший результат: 7-е место (Персьют, Оберхоф).

Стабильность: 13-е место в Отепяя и 16-е в Контиолахти.

Меткость: Средний показатель стрельбы капитана в этом году держится на уровне 84%.

Ранее Пидручный признался, что во время гонки с массовым стартом на Олимпийских играх 2026 года в Милане столкнулся с тяжелейшими погодными условиями. По словам нашего спортсмена, во время стрельбы участников соревнований преследовал сильный порывистый ветер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!