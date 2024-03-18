"Понял, что не смогу": украинский биатлонист прокомментировал сход с трассы на Кубке мира

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не смог объяснить, почему не сумел закончить гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира. Наш соотечественник имел десятый стартовый номер, но после второго огневого рубежа вынужден был сняться с трассы.

Об этом Пидручный рассказал в интервью сайту biathlon.com.ua. 33-летний спортсмен из Тернополя не стал раскрывать причины своего решения, назвав это поиском оправданий, а также отметил, что подвел болельщиков и всю национальную сборную, которая второй сезон подряд осталась без наград Кубка мира.

"К сожалению, я не смог закончить эту гонку, досадно, что это произошло по определенным причинам. Уже на втором круге я понял, что не смогу закончить гонку, но была еще надежда, что добегу. Но после второй стрельбы понял, что должен закончить выступление. Не хочу искать оправдание, ведь для спортсмена не закончить гонку – это самое плохое, что может быть. Ты подводишь и болельщиков, и команду, и сам себя. А тем более, когда имеешь такую хорошую стартовую позицию. Обидно, что так произошло, к сожалению, что есть, то есть", – сказал Пидручный.

Отметим, что вместе с Дмитрием не смог финишировать и его партнер по команде Артем Прима. Саму гонку преследования в Кэнморе выиграл норвежец Йоханнес Бе, который побил рекорд легендарного француза Мартена Фуркада.

Как сообщал OBOZ.UA, Йоханнес Бе установил мировой рекорд по количеству побед в спринтерских гонках в биатлоне. Первое место в Кэнморе стало для 30-летнего пятикратного олимпийского чемпиона 37-й победой в этой дисциплине.

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