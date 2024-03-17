Побито достижение Фуркада. Досрочно определился победитель Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024

Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Тингнес Бе досрочно стал победителем Кубка мира сезона 2023/2024. 30-летний уроженец Стрюна победил в гонке преследования 9-го этапа в канадском Кэнморе и за день до окончания соревнований стал недостижимым в общем зачете.

Для Бе это это стало пятым Большим хрустальный глобус (БХГ) в карьере, что вывело его на третье место в истории. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален 6 раз выигрывал БХГ. Первым идет француз Мартен Фуркад (7).

Победа в пасьюте в Кенморе стала 84-й для Йоханнеса на этапах Кубка мира. По этому показателю норвежский биатлонист опередил легендарного Фуркада, заняв второе место в истории. Лидирует Бьорндален, который 95 раз побеждал на этапах КМ.

Как сообщал OBOZ.UA, ни один из биатлонистов сборной Украины не смог финишировать в гонке преследования в канадском Кэнморе.

На этом же этапе Йоханнес Тингнес установил мировой рекорд по количеству побед в спринтерских гонках в биатлоне. Первое место в Кэнморе стало для 30-летнего пятикратного олимпийского чемпиона 37-й победой в этой дисциплине.

Младший брат Йоханнеса - Тарьей Бе, выиграв Малый хрустальный глобус в спринте на 9-м этапе КМ, стал самый возрастным победителем зачета спринтов. Уроженец Стрюна завоевал трофей в возрасте 35 лет 230 дней.

Предыдущее достижение принадлежало легендарному норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьерндалену. Напомним, что Бьерндален женат на четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой.

В прошлом году 37-летняя уроженка Минска, которая 2020 году не стала осуждать режим Александра Лукашенко за жесткое подавление протестов в родной стране, высказалась против отстранение атлетов из РФ и РБ от международных стартов.

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