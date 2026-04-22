Полуфинал Кубка Украины по футболу завершился огромной сенсацией. Видео

Полуфинал Кубка Украины по футболу завершился огромной сенсацией. Видео

Полуфинал Кубка Украины между "Металлистом 1925" и "Черниговом" завершился сенсацией: 12-я команда Первой лиги, игравшая в меньшинстве с 4-й минуты, сумела удержать нулевую ничью в основное и дополнительное время и выиграла в серии пенальти.

Уже в начале встречи "Чернигов" остался вдесятером: на 4-й минуте Шушко получил прямую красную карточку за фол.

Несмотря на это, именно гости выдержали длительное давление соперника и организовали плотную оборону, вынуждая "Металлист 1925" постоянно атаковать через фланги и через штрафную площадь.

Харьковчане полностью контролировали ход игры по владению и количеству моментов. В первом тайме и после перерыва они создали серию опасных эпизодов: удары Аревало, Петера и Когута, а также попадания в каркас ворот от Когута и Ари. Один из голов "Металлиста 1925" был отменён из-за офсайда Калюжного.

Полуфинал Кубка Украины по футболу завершился огромной сенсацией. Видео

"Чернигов" большую часть времени действовал вторым номером, делая ставку на блокирование ударов и вынос мяча. При этом команда сумела дотянуть до конца основного времени без пропущенных голов, несмотря на статистическое преимущество соперника.

В дополнительное время давление "Металлиста 1925" сохранилось, однако реализовать моменты хозяева не смогли. Матч перешёл в серию пенальти.

В послематчевой серии "Чернигов" оказался точнее. Решающий отрезок завершился со счётом 6:5 в пользу гостей, что обеспечило им выход в финал Кубка Украины. Главный матч турнира состоится 20 мая на "Арене Львов".

Полуфинал Кубка Украины по футболу завершился огромной сенсацией. Видео

Финальный матч турнира состоится 20 мая во Львове, где "Чернигов" встретится с "Динамо". Киевляне накануне разгромили тернопольскую "Буковину".

