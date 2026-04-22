Полуфинал Кубка Украины по футболу завершился огромной сенсацией. Видео

Полуфинал Кубка Украины между "Металлистом 1925" и "Черниговом" завершился сенсацией: 12-я команда Первой лиги, игравшая в меньшинстве с 4-й минуты, сумела удержать нулевую ничью в основное и дополнительное время и выиграла в серии пенальти.

Уже в начале встречи "Чернигов" остался вдесятером: на 4-й минуте Шушко получил прямую красную карточку за фол.

Несмотря на это, именно гости выдержали длительное давление соперника и организовали плотную оборону, вынуждая "Металлист 1925" постоянно атаковать через фланги и через штрафную площадь.

Харьковчане полностью контролировали ход игры по владению и количеству моментов. В первом тайме и после перерыва они создали серию опасных эпизодов: удары Аревало, Петера и Когута, а также попадания в каркас ворот от Когута и Ари. Один из голов "Металлиста 1925" был отменён из-за офсайда Калюжного.

"Чернигов" большую часть времени действовал вторым номером, делая ставку на блокирование ударов и вынос мяча. При этом команда сумела дотянуть до конца основного времени без пропущенных голов, несмотря на статистическое преимущество соперника.

В дополнительное время давление "Металлиста 1925" сохранилось, однако реализовать моменты хозяева не смогли. Матч перешёл в серию пенальти.

В послематчевой серии "Чернигов" оказался точнее. Решающий отрезок завершился со счётом 6:5 в пользу гостей, что обеспечило им выход в финал Кубка Украины. Главный матч турнира состоится 20 мая на "Арене Львов".

Финальный матч турнира состоится 20 мая во Львове, где "Чернигов" встретится с "Динамо". Киевляне накануне разгромили тернопольскую "Буковину".

