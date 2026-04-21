В разгромном матче 'Динамо' – 'Буковина' определился первый финалист Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо", победив в гостях с разгромным счетом 3:0 "Буковину", вышло в финал Кубка Украины. Столичная команда контролировала ход встречи и реализовала свои моменты после быстрых атак.

Матч в Тернополе начался с активности хозяев, которые пытались навязать высокий прессинг и периодически создавали опасные эпизоды. Уже на 20-й минуте игроки "Буковины" дважды угрожали воротам, однако в обоих случаях вратарь Нещерет сыграл надежно.

"Динамо" сделало ставку на быстрые переходы из обороны в атаку. Первый гол был забит на 23-й минуте: Волошин прорвался по правому флангу и прострелил, а Пономаренко замкнул передачу на дальней штанге. После этого киевляне стали чаще контролировать мяч и использовать позиционные атаки.

В концовке первого тайма гости увеличили преимущество. Буяльский отдал передачу из глубины, Волошин убежал в контратаку и точно пробил в дальний угол.

До перерыва "Динамо" также создало еще несколько моментов, но вратарь Пеньков удержал команду от третьего пропущенного мяча.

Во втором тайме "Буковина" попыталась усилить давление, чаще использовала фланги и стандарты. На 64-й минуте Прокопчук пробивал головой под перекладину, однако Нещерет снова сыграл надежно.

Киевляне продолжили использовать свободные зоны за спинами защитников. Третий гол стал результатом еще одной контратаки: Волошин с левого фланга прострелил, а Пономаренко завершил эпизод ударом в пустые ворота.

Тактически "Динамо" действовало по схеме с акцентом на быстрые вертикальные передачи и использование ширины поля. "Буковина" старалась прессинговать и играть через фланги, однако при потере мяча регулярно оставляла пространство, которым соперник пользовался.

Второй полуфиналист определится в среду, 22 апреля между "Металлистом 1825" и ФК "Чернигов". Финал Кубка Украины пройдет 20 мая на "Арене Львов".

