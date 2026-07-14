Англия – Аргентина: все подробности матча 1/2 финала ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Англии сыграют во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Классическое противостояние двух именитых команд, в истории поединков между которыми было множество скандальных моментов, состоится уже в среду, 15 июля.

Видео дня

Встречу принимают стадион в американской Атланте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Аргентина. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА АНГЛИЯ – АРГЕНТИНА

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Англия – Агентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,76, на победу аргентинцев – 3,17. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – АРГЕНТИНА

В Украине матч можно смотреть бесплатно благодаря видеосервису MEGOGO и его специальному каналу "Megogo Спорт". Он доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Также прямая трансляция состоится на "Megogo Футбол Первый", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

СУДЬИ НА АНГЛИЯ – АРГЕНТИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Исмаил Эльфат из США. Помогать ему будут лайнсмены Кори Паркер и Кили Аткинс. Роль четвертого рефери исполнит Маурицио Мариани из Италии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Англия: Пикфорд – О'Райли, Гейи, Стоунз, Конса, Райс, Андерсон, Гордон, Беллингем, Мадуеке, Кейн.

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Паредес, Энцо Фернандес, Месси, Альварес.

СТАТИСТИКА АНГЛИЯ – АРГЕНТИНА

Команды пять раз встречались на чемпионатах мира. Три победы одержали англичане, две встречи остались за аргентинцами. Несомненно, наиболее памятными стали матчи на мундиалях 1986 и 1998 годов. В первом случае Диего Марадона забил гол рукой, а во втором судья удалил Дэвида Бекхэма.

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