Польский клуб выгнал 'Шахтер' со своего стадиона

Руководство краковской "Вислы" приняло решение прекратить организацию домашних матчей донецкого "Шахтёра" на своём стадионе в еврокубках следующего сезона. Клуб также отказался от проведения игр других команд "в рамках своей операционной инфраструктуры" и сосредоточится на собственных задачах.

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Президент "Вислы" Ярослав Крулевский сообщил о решении после консультаций с наблюдательным советом и внутренних голосований. По его словам, клуб переходит к приоритетной работе над развитием собственной структуры, включая маркетинг, коммуникации и спортивные проекты, а организация сторонних матчей требует значительных ресурсов.

Отдельно отмечается состояние газона и нагрузка на стадион при одновременном использовании несколькими командами. В клубе заявили, что поддержание поля на должном уровне требует крупных инвестиций, иначе в зимний период качество покрытия может существенно ухудшиться.

"Висла" при этом не исключает, что "Шахтер" продолжит переговоры о проведении матчей напрямую с городскими властями Кракова, которые являются владельцами арены. Однако клуб больше не будет выступать оператором игровых дней и участвовать в организации.

В сезоне 2025/26 донецкий клуб проводил домашние матчи еврокубков в Кракове и добрался до полуфинала Лиги конференций, где проиграл "Кристал Пэлас". Сотрудничество приносило польской стороне около 5 миллионов злотых.

Напомним, что "Шахтер" обеспечил себе участие на основном этапе Лиги чемпионов. Клуб начнет выступление сразу с стадии лиги, без квалификационных раундов.

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