Определились участники Украины в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

Украина сформировала окончательный список участников еврокубков сезона 2026/27 после завершения национальных турниров. В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций выступят "Шахтер", "Динамо", ЛНЗ и "Полесье".

По итогам сезона и с учетом положения Украины в таблице коэффициентов УЕФА страна получила четыре еврокубковые путевки вместо пяти.

В Лиге чемпионов Украину представит "Шахтер", который обеспечил себе участие на основном этапе турнира. Клуб начнет выступление сразу с стадии лиги, без квалификационных раундов.

В Лиге Европы сыграет "Динамо" после победы в финале Кубка Украины над "Черниговом". Киевский клуб стартует с первого квалификационного раунда, при неудаче команда продолжит выступление в Лиге конференций.

В Лиге конференций выступят ЛНЗ и "Полесье", занявшие второе и третье места в чемпионате Украины. Обе команды начнут путь со второго квалификационного раунда и должны пройти три этапа отбора для выхода в основную сетку.

Первый цикл жеребьевок намечен на 16 июня 2026 года. Старт квалификационных матчей Лиги Европы запланирован на июль, Лиги конференций на конец июля, матчи основного этапа Лиги чемпионов начнутся в сентябре.

