Польша – Украина: где смотреть, расписание трансляций товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 7 июня, проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии. Соперниками подопечных Сергея Реброва станут наши соседи поляки.

Встречу принимает Национальный стадионе в Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Польша – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из Варшавы организовывают региональные каналы "Суспильного" и "Суспильне Спорт".

Украинцы и поляки встречались друг с другом девять раз – наша команда выиграла три встречи, проиграла четыре и один матч завершился вничью. В последний раз команды сыграли в ноябре 2020 года в товарищеской игре Хожуве, где хозяева были сильнее 2:0, причем Андрей Ярмоленко не забил пенальти, а Андрей Лунин допустил грубейшую голевую ошибку.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла вничью с командой Германии в первом товарищеском матче накануне старта на Евро-2024.

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