Польша – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 7 июня, проведет второй товарищеский матч накануне старта в финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии. Соперниками подопечных тренера Сергея Реброва станут поляки, которые также ведут подготовку к турниру.

Встречу принимает Национальный стадион в Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Польша – Украина. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – УКРАИНА

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из Варшавы организовывают региональные каналы "Суспильного" и "Суспильне Спорт".

ПРОГНОЗ НА ПОЛЬША – УКРАИНА

Аналитики не смогли определить фаворита игры. Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 2,82.

Показатели на успех украинцев достигают уровня 2,83. А ничья оценивается котировкой 3,40.

СУДЬИ НА ПОЛЬША – УКРАИНА

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Англии, которую возглавляет Эндрю Мэдли. Помогать ему будут лайнсмены Гарри Леннард и Иан Хассин. Роль четвертого рефери исполнит Крейг Поусон.

Также на встрече будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Питер Бэнкис.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Михал Пробеж, главный тренер сборной Польши:

– В этом матче Украина нас не интересует – мы хотим улучшить свой стиль. Мы хотим быть командой, у которой есть моменты, когда она играет агрессивно, может контролировать мяч и побеждать. Это самое важное для меня.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Сборная Польши заслужила выход на Евро, невзирая на трудности в квалификации. У этой команды есть исполнители высокого уровня. Для тренера важно сделать из своих подопечных сборную, думаю, ему это удалось в отборочном цикле. Когда я в свое время играл против сборной Польши, то наверняка мы проиграли все матчи. Здесь индивидуально очень сильные игроки, очень важно их организовать.

ОРИЕНТИРОВЧНЫЕ СОСТАВЫ

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Модер, Пиотровски, Залевски – Зелински – Левандовски, Свидерски

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков, Зинченко, Судаков, Мудрик – Довбик

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Это будет уже десятая игра команд. До этого четыре встречи выиграли поляки, трижды побеждали украинцы, а еще два матча завершились вничью.

В последний раз команды сыграли в ноябре 2020 года в товарищеской игре в Хожуве, где хозяева были сильнее 2:0, причем Андрей Ярмоленко не забил пенальти, а Андрей Лунин допустил грубейшую голевую ошибку.

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