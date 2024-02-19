'Полный ноль': капитан сборной Украины по биатлону оценил выступление на ЧМ

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что его невероятно вымотал чемпионат мира, который накануне завершился в чешском Нове Место. Лидер "сине-желтых" отметил, что масс-старт, который с сенсационным результатом закрыл программу первенства, отнял у него все силы.

Об этом Пидручный заявил в интервью телеканалу "Суспильне Спорт". 32-летний тернополянин отметил, что учень много физических сил был потрачено в эстафете, что лишило его возможностей побороться за высокие места в гонке с массовым стартом, где украинец финишировал на четвертом с конца месте.

"Сколько сил осталось? Полный ноль. Сил было мало. Чувствовалась сильная усталость, на трассе было тяжело бороться. Ощущался дефицит пропускавших тренировок. Выдержать этот чемпионат очень трудно, тем более при таких погодных условиях, когда лыжи тяжело едут по трассе. Это больше силовая гонка. Плюс уже не мог ни бежать, ни стрелять в том режиме, в котором хотелось бы. Еще и в эстафете много сил потратил, потому что хотел лучше пробежать для команды, что в принципе и удалось. Но в масс-старте уже было тяжело", – сказал Пидручный.

Отметим, что эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм после исторической для своей команды эстафетной гонки чемпионата мира поддержала нашу страну словами "Слава Украине". Накануне украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, которая получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной, впервые в карьере приняла участие в масс-страте.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий биатлонист Йоханнес Кюн получил серьезные травмы в результате падения на чемпионате мира, который прошел в чешском Нове Место.

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