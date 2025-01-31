'Полностью провалена. Очень плохо': Суркис откровенно высказался об игре 'Динамо' в Лиге Европы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис откровенно назвал ужасным выступление команды в нынешнем еврокубковом сезоне. Босс "бело-синих" отметил, что после вылета из Лиги Европы его подопечные теперь должны сосредоточиться на второй части сезона Премьекр-лиги.

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Об этом Суркис заявил в интервью проекту FootballHub. Функционер подчеркнул, что динамовцы полностью провалили осеннюю часть международных матчей, когда проиграли шесть раз подряд, забив при этом лишь один мяч. Он добавил, что украинцам приходится выступать не на своих стадионах.

"Эта победа нужна была в психологическом плане, чтобы в хорошем настроение готовится к следующем играм чемпионата. Поле было тяжелым. Сейчас они получат четыре выходных и я сказал им, чтобы они хорошо отдохнули. Эта наша еврокубковая эпопея была полностью провалена. Мы бы набрали больше очков, если бы играли дома. Но у нас идет война. Надеюсь, в этом году она закончится справедливым миром для нашей страны, и мы будем играть на своих стадионах. Мы очень плохо выступили, мне больше нечего сказать", – сказал Суркис.

Напомним, накануне киевское "Динамо" обыграло латвийский РФШ и добыло свою единственную победу в обновленное Лиге Европы. Подопечные тренера Александра Шовковского заняли третье с конца место в итоговой турнирной таблице.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился эмоциями от неудачного еврокубкового сезона команды.

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