'Динамо' победой завершило выступление в Лиге Европы, прервав 21-матчевую безвыигрышную серию. Видео

Киевское "Динамо в заключительном туре Лиги Европы обыграло латвийский РФШ. Матч на поле "Фолькпаркштадион" в Гамбурге завершился со счетом 1:0.

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С первых минут украинцы завладели территориальным преимуществом, подолгу контролируя мяч. К сожалению, кроме владения, динамовцы ничего не могли создать в атаке. На 21-й минуте Ванат забил гол, но сделал это из офсайда.

К концу первых 45 минут статистика игры выглядела плачевно.

После перерыва украинские футболисты стали опаснее атаковать, организовывая все больше и больше моментов у ворот Ондоа. Пихаленок на 57-й минуте нанес опасный удар после углового, но голкипер справился. На 59-й минуте его штрафной также потащил Ондоа. В ответ РФШ на 70-й минуте заставил Нещерета совершить впечатляющий сейв после удара Савалньекса.

На 71-й минуте Тымчик попытался пробить мощным ударом, но мяч улетел далеко от ворот. За оставшееся время "Динамо" владело инициативой и все таки смогли закатить победный мяч.

После серии сумбурных передач в чужой штрафной Александр Пихаленок оказался в нужном месте в нужное время и выполнил точный удар под штангу.

Таким образом "Динамо" за 8 матчей в ЛЕ набрало четыре очка и заняло итоговое 34-е место из 36 команд. 21 января киевляне совершили невероятный камбэк в матче с "Галатасараем" (3:3).

До этого "бело-синие" 21 матч подряд не могли выиграть в основной стадии еврокубков. Последняя победа датировалась февралем 2021 года, когда команда минимально обыграла "Брюгге" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы. С тех пор динамовцы лишь трижды сыграли вничью, а в остальных 18 матчах потерпели поражения.

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