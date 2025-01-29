'Мы откровенно провалили'. Шовковский не сдержал эмоций на пресс-конференции 'Динамо'

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский недоволен выступлением своей команды в еврокубках. Он признал, что результат участия в Лиге Европы для его коллектива не оправдал ожиданий.

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"Мы откровенно провалили этот турнир, — заявил Александр Владимирович на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с латвийским РФШ. — Я сказал ребятам, что в каждой игре они должны доказывать, что это был случайный сбой. У нас есть своё лицо, мы можем меняться в зависимости от обстоятельств, но желание и мотивация каждого игрока должны быть на высшем уровне".

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации в предстоящем матче, Шовковский подчеркнул важность встречи для имиджа клуба. "Эта игра не решает ничего с точки зрения турнира, но с точки зрения репутации она имеет огромное значение", — отметил он.

Тренер также обсудил кадровую ситуацию в команде. Из-за травм не смогут сыграть Попов, Буяльский, Шапаренко, Бражко и Дубінчак. В то же время, Шовковский выразил уверенность в своей команде, несмотря на кадровые проблемы.

Говоря о сопернике, тренер отметил, что несмотря на статус фаворита, "Динамо" будет уважать РФШ, учитывая их недавнюю победу над "Аяксом" в прошлом туре. "Это молодая команда, которая последние пять лет борется за чемпионство в Латвии", — добавил он.

Напомним, что киевское "Динамо" в четверг, 30 января, проведет заключительный для себя матч текущего розыгрыша Лиги Европы. В 8-м туре первой фазы турнира украинцы, которые досрочно лишились шансов даже на стыковые игры, попытаются добыть дебютную победу в поединке против латвийской РФШ.