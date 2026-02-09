Почти все зарядные станции из Европы выкупила Украина: мощность равна одной АЭС

Около 80% всех зарядных станций с европейских складов было направлено в Украину, и они уже полностью раскуплены из-за бешеного спроса. Цены растут из-за дефицита, курса валют и авиадоставки, тогда как рынок резервного питания в Украине уже по мощности равен большой атомной электростанции.

О бешеном спросе рассказал бренд-менеджер компании по продаже зарядных станций Сергей Силин в комментарии медиа. По его словам, практически все запасы зарядных станций, которые находились на складах в Европе, были перенаправлены в Украину.

Речь идет об оборудовании, предназначенном для рынков Германии, Франции, Нидерландов, Испании и других стран ЕС. По его словам, аллокация на украинский рынок составила около 80% всех доступных в Европе зарядных станций. Вся эта техника уже прибыла в Украину и была оперативно раскуплена потребителями.

Фактически, европейские рынки временно потеряли значительную часть предложения, ведь украинский спрос оказался гораздо выше и более срочным. Основной причиной такого резкого перекоса поставок стали масштабные и длительные блэкауты. Украинцы массово покупают зарядные станции как альтернативный источник питания для квартир, частных домов, офисов и малого бизнеса. Дефицит усугубляется еще и тем, что:

новые партии техники имеют длительный цикл производства и доставки;

значительная часть оборудования изготавливается в Китае;

морская логистика слишком медленная для удовлетворения текущего спроса.

В результате дистрибьюторы вынуждены заказывать технику авиадоставкой, что существенно влияет на конечную стоимость. Несмотря на слухи о массовых "накрутках", Силин отмечает, что средняя торговая наценка на зарядные станции составляет около 20%. Именно такая маржинальность позволяет компаниям работать с крупными розничными сетями, покрывать логистику, сервис и гарантийные обязательства.

Дефицит наблюдается не только среди импортных брендов. По словам Силина, в Украине сейчас работают 4-5 серьезных производителей зарядных станций, однако и они испытывают острую нехватку продукции. Причина проста, ведь украинские компании также зависят от китайских комплектующих, что усложняет и замедляет производство. В результате даже отечественные бренды не успевают закрывать внутренний спрос.

В частности, по данным соучредителя компании, которая является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине Валерия Яковенко, по состоянию на конец января 2026 года украинцы приобрели зарядные станции общей мощностью более 3 ГВт. Это почти равно мощности Южноукраинской атомной электростанции.

Для сравнения, в холодные зимние дни Киев потребляет около 2 ГВт электроэнергии – то есть потенциальный резерв, который уже есть у домохозяйств и бизнесов, превышает потребление столицы на 1 ГВт. В то же время текущий рынок резервных источников питания в Украине по накапливаемой емкости оценивается примерно в 1,6 ГВт, из которых 62% приходится на бренд EcoFlow.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина закупила за средства Национального резерва мобильное энергооборудование на более 546 млн грн и уже отправила почти 40 фур с техникой в Киев и Харьковскую область. Столица получает 4 когенерационные установки по 2,3 МВт, а Харьковская область 3 установки по 4,3 МВт.

