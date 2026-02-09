В Украину возвращается настоящая зима: синоптики предупредили о похолодании до –24 градусов во вторник

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на сутки 10 февраля по всей территории Украины. Синоптики сообщают о переменной облачности и преимущественно сухой погоде, однако в ряде регионов сохранятся сложные погодные условия.

Видео дня

По информации Укргидрометцентра, в ночные и утренние часы в большинстве центральных областей, а также в Киевской и Черниговской областях местами будет наблюдаться туман. Синоптики предупреждают, что на дорогах страны местами возможна гололедица.

По данным метеорологов, днем осадки возможны только в Карпатах и на Закарпатье. Там ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами с образованием гололеда. В других областях существенных осадков не прогнозируют.

В сообщении отмечается, что ветер преимущественно южный, скоростью 7–12 м в секунду. В большинстве западных областей днем возможны порывы ветра до 15–20 м в секунду.

Погодные условия суток

Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, в северных областях местами до 22–24 градусов мороза. Днем ожидается 7–12 градусов мороза. На западе и юге страны ночью прогнозируют 12–17 градусов мороза, днем 1–6 градусов мороза.

На Закарпатье ночью температура будет колебаться в пределах 0–5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 1– 6 градусов тепла. В Крыму ночью ожидается 5–10 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Погода в столице

На 10 февраля по территории Киевской области и в Киеве прогнозируется переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы по области местами возможен туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер в регионе будет южный, 7–12 м в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 15–20 градусов мороза, местами до 23 градусов мороза, днем 7–12 градусов мороза. В Киеве ночью ожидается 17–19 градусов мороза, днем 8–10 градусов мороза.

Напомним, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

Также OBOZ.UA сообщал, после короткой оттепели Украину снова накроет волна похолодания. Оно начнется с конца января, а начало февраля продолжит удивлять "арктическим" морозом.

