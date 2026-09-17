"Подтверждаю. Она будет заменена". Из сборной Украины исключили известную украинскую теннисистку

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко подтвердил, что Александра Олийникова (№41 WTA) не выступит за национальную команду в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который считается чемпионатом мира по теннису среди женских сборных. По его словам, 25-летняя киевлянка будет заменена, а имя новой участницы состава объявят уже в ближайшие дни.

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Марченко сообщил, что официальная замена еще не оформлена, однако подтвердил ранее появившуюся в медиа информацию об отсутствии Олийниковой в заявке на турнир.

"Я могу подтвердить: она будет заменена. На кого, вы увидите через несколько дней непосредственно в Китае", – сказал капитан сборной в эфире Youtube-канала Setanta Sports Ukraine.

Он также отметил, что тренерский штаб располагает глубоким подбором игроков и внимательно подходит к формированию состава на каждый турнир и отдельный матч.

По словам Марченко, решение не стало для него неожиданностью, поскольку предварительная заявка команды изначально не гарантировала Олийниковой место в окончательном составе.

"Когда была предварительная заявка, я подчеркивал, что это предварительный состав. Позиция Александры не была стопроцентной. Для меня ничего такого не произошло", – заявил капитан украинской команды.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Китае. Четвертьфинальный матч против сборной Бельгии запланирован на 24 сентября 2026 года, начало в 05:00 по киевскому времени.

Отметим, что Александра осуждала партнершу по "сине-желтым" Ангелину Калинину за игру в паре с Анной Бондар из Венгрии, которая ездила на турнир в Санкт-Петербург в 2023 году. Также теннисистка критиковала Надежду Киченок за общение с представителями страны-агрессорки.

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