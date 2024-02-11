'Подстерегал в раздевалке'. Красюк впервые рассказал, что случилось с Усиком в Москве

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) комментируя ситуацию с переносом боя против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал, что существует система запасных боксеров, которые должны обеспечить проведения шоу в любом случае. Александр Красюк впервые признался, что подобная ситуация была и в Москве, когда Усик боксировал с местным бойцом Муратом Гассиевым.

Александр уточнил, что в андеркарте есть пара боксеров, которых используют как замену. Когда основный боец сходит с дистанции, то его меняет второй. Если каким-то образом не может второй, то тогда третий (его опонент) станет участником основного шоу.

"Я больше скажу. Когда Усик боксировал с Гассиевым и у нас там было дофига всяких проблем с организаторами, то в раздевалке там подстерегал, кажется, тяжеловес из Венгрии на случай, если Усик решит в последний момент отказаться от участия в поединке. Я когда-то мемуары буду писать тогда расскажу после победы после нашей", – признался Красюк в эфире Youtube-канала "SportArena".

Напомним, что Александр победил Гассиева единогласным решением судей – 120:108 и дважды 119:109, а к титулу абсолютного чемпиона и эксклюзивному Кубку Мохаммеда Али добавил денежный приз в размере 10 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик подерется с Фьюри за абсолютное чемпионство 18 мая. Изначально схватка была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!