Несмотря на все трудности и невзгоды, вызванные проклятой войной с Россией, футбольная жизнь в Украине продолжается. Самая популярная в мире игра остается в центре внимания ее поклонников.

Видео дня

34-й чемпионат Украины стартовал 3 августа. Такое решение приняли "мудрецы" УПЛ, которая проводит наш главный турнир, они же составили календарь чемпионата.

Но вскоре УПЛ внесла в него первые изменения. 3-го августа в стартовом туре два матча ("Александрия" – "Динамо" и "Полесье" – "Рух") не состоялись. Ох, как надоели эти переносы, которых было достаточное количество еще в предыдущем чемпионате…

Почему старт чемпионата страны был назначен на 3-е августа? Выражу свое, субъективное, мнение. Видимо, в УПЛ решили, что после трех матчей группового этапа на Олимпиаде (24 июля с Ираком, 27-го числа с Марокко и 30-го с Аргентиной) наша сборная, дебютант олимпийского футбольного турнира, не выйдет в плей-офф (что, в принципе, и произошло) и отправится домой. Видимо, УПЛ решила, что 20 игрокам, представлявшим в олимпийской сборной украинские клубы, вполне хватит нескольких дней, чтобы восстановиться после матча с Аргентиной и подготовиться к стартовым поединкам своих команд в национальном первенстве. А главный тренер "олимпийцев" Руслан Ротань вполне сможет подготовить "Александрию" к противостоянию с "Динамо" в 1-м туре. Правда, этого не случилось, и два матча в итоге были перенесены. А раньше об этом нельзя было подумать?

Как и в предыдущие годы, в УПЛ выступают 16 команд. Вместо занявших 15 и 16 места в 33-м чемпионате, "Миная" и "Металлиста 1925", в УПЛ вошли победитель и серебряный призер Первой лиги – "Ингулец" и "Карпаты". "Верес" и "Оболонь" отстояли свои места в переходных матчах с перволиговыми командами – "Эпицентром" и "Левым берегом". Правда, киевляне воспользовались еще одним шансом – перед самым стартом сезона-2024/2025 был проведен так называемый "Турнир четырех" за право занять место в УПЛ вместо снявшегося "Днепра-1". В итоге "Левый берег", одолев "Металлист 1925" по пенальти и разгромив "Минай", гарантировал себе участие в элите отечественного футбола.

Первая часть нынешнего чемпионата Украины завершится 14 декабря матчами 17 тура, возобновится УПЛ 22 февраля 2025-го, а заключительный тур запланирован на 24 мая.

"Шахтер" – чемпион

Чемпионом Украины в 15-й раз стал донецкий "Шахтер", набрав в 30 матчах 71 очко. 69 очков в активе 16-кратного обладателя золотых медалей – киевского "Динамо". 57 очков набрал бронзовый призер – "Кривбасс". 52 очка у "Днепра-1", 50 – у "Полесья".

Четыре клуба представят Украину в еврокубковых турнирах – "Днепр-1", снявшийся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем, не сможет выступить на европейской арене. К слову, в сезоне-2025/2026 в еврокубках от Украины будут участвовать также четыре клуба. В Лиге чемпионов – только один клуб (стартует с первого квалификационного раунда), в Лиге Европы – также одна команда (с первого квалификационного раунда), в Лиге конференций – два клуба (со второго квалификационного раунда).

Это вызвано итогами сформированной таблицы коэффициентов УЕФА в пятигодовом цикле с сезона-2019/2020 до сезона-2023/2024. Украина в этой таблице находится на 18-м месте. В рейтинге клубов УЕФА "Шахтер" располагается на 27-м месте (63 очка), "Динамо" – на 68-м (26,5), "Заря" – на 87-м (18,5). Первые же три места занимают "Манчестер Сити" (148), "Бавария" (144) и "Реал" (136). Рейтинг клубов учитывается при посеве команд во время жеребьевки еврокубков.

Спор бомбардиров

Вот тройка самых результативных игроков 33-го чемпионата Украины. Ее возглавляет Владислав Ванат. В 27 матчах динамовец забил 14 мячей, два из них – с пенальти. Его одноклубник Виталий Буяльский провел 23 игры и забил 10 мячей (три – с пенальти). Столько же голов на счету игрока "Шахтера" Даниила Сикана, но он сыграл все 30 матчей чемпионата.

Напомню, что в 32-м чемпионате Украины лучшим бомбардиром стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, забивший 24 мяча. Рекорд же результативности для всех предыдущих чемпионатов Украины установил футболист "Шахтера" Генрих Мхитарян, который в сезоне-2012/2013 25 раз портил настроение вратарям соперников "горняков". По 22 забитых мяча были в разные годы на счету Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры.

Поменялись местами

Напряженной была борьба за первое место и в первенстве Украины среди юношеских команд. Победителем стало "Динамо", набравшее 73 очка и опередившее "Шахтер" на два балла. Значительно отстал от лидеров ставший третьим "Днепр-1" – 53 очка. Лучшим бомбардиром стал динамовец Матвей Пономаренко – на его счету 24 забитых мяча в 28 играх. 14 мячей в активе Михаила Раско из "Полесья", и это второй результат.

Кубок и золотые медали

Сезон-2023/2024 был безусловно успешным для "Шахтера". Преодолев путь к финалу на одном дыхании, дончане в решающем матче в Ровно обыграли полтавскую "Ворсклу" – 2:1. Это был для "горняков" 14-й завоеванный Кубок, а первый кубковый успех пришел к дончанам в 1995-м. К Кубку Украины "Шахтер" добавил свой 15-й комплект наград чемпионов Украины. По количеству кубковых побед "Шахтер" обошел "Динамо", у которого таких успехов 13. Также два раза национальный Кубок выигрывал "Черноморец", по одному разу – "Ворскла" и "Таврия".

Изменения на тренерском мостике

33-й чемпионат Украины характерен сменами на тренерских мостиках. Всего пять главных тренеров работали со своими командами от первого до заключительного тура. Это Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Виталий Пономарев ("Рух"), Руслан Ротань ("Александрия"), Роман Григорчук ("Черноморец") и Валерий Иващенко ("Оболонь"). В остальных 11 клубах тренеры менялись, в некоторых – не один раз.

Начинал чемпионат Павелко, завершил Шевченко

Осенью 2023 года наш главный турнир, 33-й чемпионат Украины, начался, когда президентом УАФ был Андрей Павелко, занявший свой пост в 2015 году. Завершился же чемпионат страны с новым президентом ассоциации – Андреем Шевченко.

Напомню, кто в разные годы возглавлял нашу главную футбольную инстанцию: 1991-1996 – Виктор Банников, 1996-2000 – Валерий Пустовойтенко, 2000-2012 – Григорий Суркис, 2012-2015 – Анатолий Коньков.